Sivas eksi 17 derece ile buz kesti



Hüsnü Ümit AVCI/ SİVAS, (DHA)SİVAS'ta, sabah saatlerinde hava sıcaklığı sıfırın altında 17 dereceye düştü. Araçların camları donarken, bazı binalarda buz sarkıtları oluştu. Araçlarına binip, iş yerlerine gitmeye çalışan vatandaşların birçoğu soğuk havaya alışkın olduklarını söyledi.

Sivas'ta kar yağışının durmasının ardından soğuk hava etkisini sürdürdü. Kentte hissedilen hava sıcaklığı bu sabah eksi 17 dereceye kadar düştü. Kent merkezinde araçların camları dondu. Sürücüler araçlarını çalıştırmakta güçlük çekerken, buzların çözülmesi için uzun süre bekledi. Bazı binaların çatılarında ise buz sarkıtları oluştu. Bazı araç sahipleri, camlarının buz tutmaması için bez örtü ya da kartonla kapattı. Soğuk havada araçlarını çalıştırmaya ve işe gitmeye çalışanlar, genel olarak bu duruma alışık olduklarını söyledi. 183 köy yolunun kar nedeniyle ulaşıma kapalı olduğu kentte meteoroloji verilerine göre soğuk havanın bir süre daha etkisini sürdürmesi bekleniyor. DHA-Genel Türkiye-Sivas Hüsnü Ümit AVCI

2021-01-19 09:53:36



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