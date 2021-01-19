Sivas’ta usulsüz av yapan 9 avcıya 15 bin TL ceza Sivas'ta ekiplerin kontrolleri sırasında usulsüz avlandığı tespit edilen 9 avcıya 15 bin TL cezai işlem uygulanırken 2 adet tüfeğe el konuldu

Emekli maaşları ne kadar

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Sivas'ta ekiplerin kontrolleri sırasında usulsüz avlandığı tespit edilen 9 avcıya 15 bin TL cezai işlem uygulandı, 2 adet tüfeğe el konuldu.

Sivas'ta Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Ekipler av koruma ve kontrol faaliyetleri kapsamında kent merkezi ve Yıldızeli ilçesinde çalışma gerçekleştirdi. Kontrollerde kurallara uyamayan 9 avcıya av kanunun çeşitli maddelerinden toplamda 15 bin TL para cezası uygulandı, 2 adet av tüfeğine el konuldu. Öte yandan Hafik, Zara ve Suşehri ilçelerinde yemleme çalışması yapılarak yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.