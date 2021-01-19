Sivas’ta hayat dondu, termometreler eksi 17’yi gösterdi Sivas’ta termometreler sabah saatlerinde sıfırın altında 17 dereceyi gösterdi. Hayat adeta buz kesti

Emekli maaşları ne kadar

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Sivas’ta termometreler sabah saatlerinde sıfırın altında 17 dereceyi gösterdi. Hayat adeta buz kesti.

Sivas’ta aralıklarla devam eden kar yağışı yerini dondurucu havaya bıraktı. Kentte termometreler sabah saatlerinde sıfırın altında 17 dereceyi gösterdi. Türkiye’nin en uzun ırmağı olan Kızılırmak'ın yüzeyinde buz adacıkları oluştu. Sabah işlerine giden vatandaşlar buz tutan otomobilin camlarını kazımak zorunda kaldı. Evlerin çatılarında buz sarkıtları oluştu. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi içerisinde bulunan yapay gölün yüzeyi dondurucu havanın etkisiyle buz tuttu. Gölette sadece, yüzen ördeklerin dalgalandırdığı bölümler donmadı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.