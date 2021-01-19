Sivas, eksi 17 derece ile buz kesti (2)

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METRELİK BUZ SARKITLARI OLUŞTU

Sivas'ın kış aylarında en soğuk bölgesi olarak bilinen ve sabah saatlerinde hissedilen hava sıcaklığının eksi 24 olduğu İmranlı ilçesinde hayat, durma noktasına geldi. Binalarda yarım metreyi geçen buz sarkıtları oluştuğu görüldü. DHA-Genel Türkiye-Sivas Yasin KIRAS

2021-01-19 13:39:25



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