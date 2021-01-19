Kumar tutkusundan vazgeçemeyen şahıslar polisten kaçamadı

Sivas’ta bir apartman dairesinde kumar oynayan 10 şahıs polis ekiplerinden kaçamadı. Şahıslara kurallara uymamaktan 23 Bin 179 TL para cezası kesildi.

Edinilen bilgiye göre, aldığı ihbarı değerlendiren Sivas İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şehir merkezindeki bir ikamete baskın düzenledi. Düzenlenen baskında 10 kişi kumar oynarken suçüstü yakalandı. İkamette yapılan aramada iskambil desteleri ve yazboz diye bilinen kağıt ele geçirildi. Kumar oynadığı tespit edilen 10 şahsa hıfzıssıhha kurallarına aykırı hareket etmekten 23 Bin 179 TL değerinde tutanak tutuldu. İkamet sahibi hakkındaysa kumar oynanması için imkan ve yer sağlamak suçundan işlem yapıldı.

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