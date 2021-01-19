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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sivasspor'da, Fenerbahçe maçı hazırlıkları devam ediyor

DHA

Sivasspor'da, Fenerbahçe maçı hazırlıkları devam ediyor


SİVAS, (DHA)  Demir Grup Sivasspor, perşembe günü konuk edeceği Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürdü.
Süper Lig'in 20'inci haftasında sahasında Fenerbahçe ile karşılaşacak Demir Grup Sivasspor, maç hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Teknik direktör Rıza Çalımbay, yönetiminde kulüp tesislerinde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenman ısınma koşusuyla başladı. Ardından 3 grup halinde 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışması yapan futbolcular, daha sonra geniş alan çok pas çalışması yaptı. Kırmızı-beyazlılar son bölümde ise çift kale maç yaptı. Antrenmanda yeni transfer Alaaddin Okumuş da yer aldı.
Demir Grup Sivasspor ile Fenerbahçe arasında 21 Ocak 2021 Perşembe günü saat 19.00'da Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak mücadelede Yaşar Kemal Uğurlu görev yapacak.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Antrenmandan görüntüler
DHA-Spor Türkiye-Sivas Eraydın Aytekin
2021-01-19 16:14:13

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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