Sivasspor eksi 8 derecede idman yaptı Yiğido, Fenerbahçe maçına hazırlanıyor

Süper Lig’de Perşembe günü Fenerbahçe ile karşılaşacak olan DG Sivasspor, antrenmanını sıfırın altında 8 derecede yaptı.

Süper Lig’in 20. haftasında sahasında Fenerbahçe ile karşılaşacak Sivasspor, mücadelenin hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Hava sıcaklığının eksi 8 derece olduğu bir ortamda Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve yardımcıları yönetiminde kulüp tesislerinde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenman ısınma koşusuyla başladı. Ardından 3 grup halinde 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışması yapan Yiğidolar, daha sonra geniş alan çok pas çalışması yaptı. Kırmızıbeyazlılar son bölümde ise çift kale maç yaptı. Antrenmanda yeni transfer Alaaddin Okumuş da yer aldı.

Sivasspor ile Fenerbahçe 21 Ocak 2021 Perşembe günü saat 19.00'da Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak. Mücadelede Yaşar Kemal Uğurlu düdük çalacak.

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