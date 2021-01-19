Evde kumar oynayan 10 kişiye, 23 bin 179 lira ceza

SİVAS, (DHA)SİVAS'ta, polis ekiplerince eve düzenlenen operasyonda 10 kişiye, kumar oynadıkları ve koronavirüs tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle 23 bin 179 lira ceza kesildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte bir adreste kumar oynandığı ihbarı üzerine operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada, çok sayıda iskambil kağıdı ele geçirildi. Ev sahibinin de aralarında olduğu 10 kişiye, kumar oynamak ve İl Umumi Hıfzıssıhha Kurul Kararları'na aykırı hareket etmekten toplam 23 bin 179 lira ceza uygulanması için tutanak düzenlendi. Ayrıca ikamet sahibine `kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak´ suçundan yasal işlem yapıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Sivas Hüsnü Ümit AVCI
2021-01-19 16:25:24
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