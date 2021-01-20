Sivasspor taraftarının Pato çılgınlığı!

DG Sivasspor taraftarı son iki gündür Brezilyalı futbolcu Alexandre Pato’nun sosyal medyada paylaştığı fotoğrafa Sivasspor’a gelmesi yönünde mesajlar yağdırıyor.

Sivasspor’da transfer çalışmaları aralıksız sürüyor. Son günlerde Sivasspor’un, yıldız futbolcu Alexandre Pato ile ilgilendiği yönünde çıkan haberler kırmızıbeyazlı camiayı heyecanlandırdı.

Pato transferinde sosyal medyada büyük bir atak yapan ve Brezilyalı futbolcuyu ikna etmeye çalışan kırmızıbeyazlı taraftarlar, Pato’ya büyük baskı yapıyor. Pato’nun sosyal medya hesabına yaklaşık 6 bin yorum bırakan Sivasspor taraftarları, yıldız futbolcunun fotoğraflarına “Come to Sivasspor” (Sivasspor’a gel) mesajı yazdı. Deneyimli futbolcu Pato ise, yapılan bazı yorumları beğendi.



Cicinho’da önermişti!

Diğer yandan Sivasspor’un Brezilyalı eski yıldızı Cicinho’da, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, bonservisi elinde olan arkadaşı Pato’ya transfer önerisinde bulunmuş ve 31 yaşındaki golcüye Sivasspor’a gitmesini önermişti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.