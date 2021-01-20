Çalımbay’dan Abdülkadir Ömür için geçmiş olsun mesajı

DG Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Konyaspor maçında sakatlanan Trabzonsporlu futbolcu Abdülkadir Ömür için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Deneyimli teknik adam sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Abdulkadir Ömür ile yan yana olan fotoğrafını paylaşarak, şu notu ekledi;

“Geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Abdülkadir en kısa sürede sahalara daha da güçlü dönecektir.”

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