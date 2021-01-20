Sivas’tan adından söz ettirecek birincilik Sivas Tasarım ve Beceri Merkezi, dünyada birçok gelişmiş ülkeden bin 849 takımın katıldığı Algoritma ve Kodlama Yarışmasında tüm rakiplerini geçerek birinci oldu

Sivas Tasarım ve Beceri Merkezi, dünyada birçok gelişmiş ülkeden bin 849 takımın katıldığı Algoritma ve Kodlama Yarışmasında tüm rakiplerini geçerek birinci oldu.

Uluslararası Kodlama/Programlama üzerinde faaliyetler gösteren ve ülkemizde de şubeleri bulunan Uluslararası Kodlama ve Matematik Okulu Algorithmics tarafından Online Kodlama ve Matematik Kış Oyunları düzenlendi. Dünya geneli Rusya, Hindistan, Çin, Japonya gibi birçok gelişmiş ülkenin takımlar halinde katıldığı 811 yaş grubu kategorisinde düzenlenen yarışmaya 35 ülkeden toplam 6’şar kişilik bin 849 takım katıldı. 159 takım algoritma bölümünü geçerek finalde karşı karşıya geldi. Sivas Tasarım ve Beceri Merkezi öğrencileri Rusya, Hindistan, Kanada, İspanya gibi ülkeleri geride bırakarak birinci oldu. Sivas Valiliği yarışmaya Tasarım ve Beceri Merkezinden katılan öğrencileri ve organizasyon ile destekte bulunan Robotik Kodlama Atölye liderlerini tebrik etti.

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