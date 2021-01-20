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Esnafına sahip çık kampanyası moral oldu Sivas Ticaret ve Sanayi Odası(STSO) Başkanı Mustafa Eken, pandemi sürecinde ‘Alışverişini yerel esnaftan yap, Esnafına sahip çık’ sloganıyla başlattıkları kampanyanın esnaflara moral verdiğini söyledi.

İHA

Esnafına sahip çık kampanyası moral oldu Sivas Ticaret ve Sanayi Odası(STSO) Başkanı Mustafa Eken, pandemi sürecinde ‘Alışverişini yerel esnaftan yap, Esnafına sahip çık’ sloganıyla başlattıkları kampanyanın esnaflara moral verdiğini söyledi.

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Eken, pandemi sürecinde ‘Alışverişini yerel esnaftan yap, Esnafına sahip çık’ sloganıyla başlattıkları kampanyanın esnaflara moral verdiğini söyledi.
Sivas Ticaret ve Sanayi Odası(STSO) başkanı Mustafa Eken düzenlediği basın toplantısı ile 2020 yılını değerlendirip 2021 yılında planladıkları projelerinden bahsetti. Toplantıya kentte görev yapan basın mensupları katıldı.
Toplantıda konuşan STSO Başkanı Mustafa Eken, pandemi sürecinin 2020 yılında esnafa zor günler yaşattığını belirterek “Bugün tekrar bu vesile ile tüm çalışan gazetecilerimizin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü tekrar kutluyoruz. Emeğiniz büyük tüm basın mensuplarına ilimiz olarak yapmış oldukları çalışmalardan dolayı çalışan gazetecilere, basın mensuplarına, kanal sahiplerine hepsine çok teşekkür ediyorum. Değerli arkadaşlarım 2020 yılı hepimiz için malum zor geçen beklemediğimiz hadiselerin yaşandığı en önemlisi pandeminin yaşandığı bir yıl oldu. 2020 yılını aslında yok saymak istiyoruz hepimiz fakat sayamıyoruz. 2020 yılında bazı sıkıntıları geride bıraktık ama 20212022 dede bunların sancılarını çekebilme ihtimali bile bizleri ziyadesiyle üzüyor. Ama devletimiz güçlü, milletimiz güçlü, ilimiz güçlü, bizler güçlüyüz. Rabbim, insan oğluna dert verir ama dermanda verir. Bu vesile ile vaka sayıları düşmeye başladı. Türkiye geneli ve ilimizde de sayılar düşüyor. Bu demek ki Mart ayına kadar yasakların kalkacağı eski günlerimize bire bir kavuşmasak bile kısıtlamaların kalkacağı anlamına geliyor. Nisan ayı itibarı ile de inşallah hepimiz bıraktığımız yerden devam edeceğiz. Durmak yok yola devam mantığında bütün hemşerilerimiz, iş adamlarımız, sanayicilerimiz, esnaflarımız kaldığı yerden devam edecek. Eminim ki bir yıl içerisinde daha da güçlenerek çıkacağımıza inancım tamdır. Bu vesileyle ilimizde de yaşanan sıkıntılar esnafımızı tüccarımızı ne kadar etkilediyse de bunun yaralarını hep beraber saracağız” dedi.

Devletten yeterli destek geldi

Başkan Eken, pandemi sürecinde Devlet’ten yeterli desteğin geldiğini belirterek, “Devletimizden Allah razı olsun her zaman söylediğimiz gibi elinden geleni yaptı, yapmaya devam ediyor. Yeterli mi geldi belki yeterli gelmedi ama yeterli gelmesi için bizim devletimize destek olmamız lazım, birlik ve beraberlik içinde bu günleri atlatacağız. Tabi geçenlerde bildiğiniz gibi yapmış olduğumuz haydi Sivas alışverişini esnaftan yap kampanyasına basın mensupları olarak çok destek verdiniz. Hemşerilerime teşekkür ediyorum onlarda çok destek verdiler. Yüz farklı noktaya billboard ve raket astık, beş bin tane broşür dağıttık buna ilçelerimizde dahil. Bu kapmayı hala afişlerde iş yerlerinde görebilirsiniz, yerel esnafına sahip çık kampanyasıydı. Bu bir moraldi özellikle pandemi sürecinde yaşanan durgunluğun özellikle internet alışverişi yapmanın yoğunlaştığı bir dönemde küçük esnafımızın, yerel esnafımızın sahipsiz kaldığının farkına vardık ve onlara bu desteği yine bizim verebileceğimizi ve hemşerilerimizin verebileceğini de bu kampanyayla birlikte başlatmış olduk. Kampayamız gerçekten çok yerinde bir kampanya oldu, destek veren herkese teşekkür ediyorum. Kamu kurum ve kuruluşları ile vakıflarda kiracı olan üyelerimiz ve esnaflarımız için kira ertelemesi ve zam yapılmaması konularında çağrılar yaptık. İlgili kurumlardan da bize olumlu dönüşler yapılması bizi ziyadesiyle mutlu etti bu ilimize bir katkı sağladığı anlamını taşıyor. Evet bu gün vakıflar, üniversitemiz, belediyemiz, kurumlarımız kimi kira ertelemesi, kira almaması, zam yapmaması bu tür kampanyalar yaptılar. Ben hepsine bütün kurumlarımızda bu anlamda destek veren herkese teşekkür ediyorum” dedi.
Toplantı, Başkan Eken'in basın mensuplarıyla hatıra fotoğrafı çektirmesiyle sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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