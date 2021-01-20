Hakan Genç: "Yeni oyuncular takıma güç kazandırdı" Sivas Belediyespor kulüp başkanı Hakan Genç: "Antalya kampımız verimli geçiyor" "Transferlere devam ediyoruz"

2. Lig kırmızı grup takımlarından Sivas Belediyespor’da kulüp başkanı Hakan Genç, transfer çalışmalarına ilişkin konuştu. Genç, "Takımımıza birkaç oyuncu takviye yaptık. Yeni oyuncular takıma güç kazandırdı" dedi.

Sivas Belediyespor’un Antalya Belek’teki devre arası kampı devam ediyor. Kulüp Başkanı Hakan Genç, yeşilbeyazlı takımın Antalya kampını ziyaret ederek takımın devre arası 2. etap kamp sürecini değerlendirdi.

Genç, kampın oldukça verimli geçtiğine vurgu yaparak, "Takımımız geçen hafta cuma gününden itibaren Antalya’da kamp yapıyor. 5 gündür burada planlanan antrenmanlar dahilinde, hocalarımız nezaretinde disiplinli bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Hocamız Özer Karadaş ve yardımcı hocalarımızla birlikte günde çift antrenmanla 2. devre hazırlıklarına aralıksız devam ediyor. Takımın motivasyonunu artırmak, yükleme yapmak ve birkaç oyuncu takviyesiyle Antalya kampımızı iyi bir şekilde değerlendirmeye çalışıyoruz. Şu an için her şey yolunda, kampımız da iyi gidiyor" dedi.



"Görüştüğümüz futbolcular var"

Takıma takviye yaptıklarını söyleyen Genç, "Takımımıza birkaç oyuncu takviye yaptık. Bu oyuncularımızdan birisi Kırıkkale Büyük Anadoluspor’da sağ kanat mevkiinde oynayan Sivaslı başarılı futbolcumuz Haktan Karabulut. Kendisini bünyemize kattık. Ayrıca daha önce geçtiğimiz sezon kulübümüzde forvette forma giyen başarılı oyuncu Tuzlaspordan Ömer Faruk Elmeç’i tekrar kadromuza kattık. Elazığspor’un başarılı kalecisi Ahmet Doğan’ı aldık. Daha birkaç sporcuyla da görüşmelerimiz devam ediyor. Bu sporcularla da görüşmelerimizi tamamladıktan sonrada takımımız şekillenmeye başlayacaktır. Biz Antalya kapını iyi değerlendirip ligin 2. devresine, kendi evimizde oynayacağımız Kırklarelispor maçından alacağımız galibiyetle iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz. Takımımızın hedefi ligin 2. devresindeki ilk 4 maçtan 12 puan almak. İnşallah bu başarıyı da sağlayacaklarına ben inanıyorum" diye konuştu.

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