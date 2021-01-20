Parçalara ayrılmak istenen tanker alev aldı

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Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA) TOKAT'ta, hurdacı dükkanında parçalara ayrılmaya çalışılan tanker, aniden alev aldı. Yangın, itfaiyenin müdahalesi ile söndürüldü.

Küçük Sanayi Sitesi 23´üncü Blok'ta bulunan hurdacı dükkanındaki yakıt tankeri, sabah saatlerinde parçalara ayrılmak istendi. Oksijen kaynağı ile üzerinde çalışma yapılan tanker, aniden alev aldı. Hurdaya ayrılmadan önce yanıcı madde taşıdığı öğrenilen tankerdeki yangını, işletme çalışanları söndürmeye çalıştı. Yangını söndüremeyen çalışanlar, itfaiye ekiplerinden yardım istedi. İhbarla bölgeye gelen Tokat Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle aelvler, söndürüldü. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Sivas

2021-01-20 14:07:57



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