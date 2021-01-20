Fenerbahçe kafilesine Sivas’ta coşkulu karşılama

Fenerbahçe, Süper Lig’in 20. haftasında DG Sivasspor ile oynanacağı maç için Sivas’a geldi. Kafileyi sarılacivertli taraftarlar havalimanında coşkulu bir şekilde karşıladı.
Özel uçakla Sivas Nuri Demirağ Havalimanı’na gelen Fenerbahçe kafilesini burada sarılacivertli taraftarlar karşıladı. Futbolseverler, Teknik Direktör Erol Bulut ve futbolculara sevgi gösterisinde bulundular.
Meşalelerle karşılanan Fenerbahçe kafilesi, daha sonra otobüsle kampa yapacağı otele geçti. Otel önünde bekleyen taraftarlar da takımları lehine tezahürat yaptı.
Sivas Yeni 4 Eylül Stadı'nda DG Sivasspor ile Fenerbahçe arasında yarın oynanacak olan müsabakada saat 19.00’da başlayacak.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.