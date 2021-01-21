Sibirya soğukları, kurumaya bırakılan çamaşırlar dondu Sivas’ta etkisini hissettiren Sibirya soğukları, askıda kurumaya bırakılan çamaşırların donmasına neden oldu, çamaşırlar kaskatı kesildi

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Sivas’ta etkisini hissettiren Sibirya soğukları, askıda kurumaya bırakılan çamaşırların donmasına neden oldu, çamaşırlar kaskatı kesildi.

Sivas’ta geçtiğimiz hafta etkili olan kar yağışının yerini Sibirya soğukları aldı. İl genelinde göller, ırmaklar ve şelaleler dondu. Sivas'ta geçtiğimiz gece hava sıcaklığı sıfırın altında 18 dereceye kadar düştü. Sabah saatlerinde ise hava sıcaklığı eksi 15 derece olarak ölçüldü. Vatandaşlar tarafından kuruması için kapalı alanlarda askıya bırakılan çamaşırlar bile dondu. Kaskatı kesilen çamaşırlar ilginç görüntüler oluşturdu.

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