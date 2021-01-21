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Sibirya soğukları, kurumaya bırakılan çamaşırlar dondu Sivas’ta etkisini hissettiren Sibirya soğukları, askıda kurumaya bırakılan çamaşırların donmasına neden oldu, çamaşırlar kaskatı kesildi

İHA

Sibirya soğukları, kurumaya bırakılan çamaşırlar dondu Sivas’ta etkisini hissettiren Sibirya soğukları, askıda kurumaya bırakılan çamaşırların donmasına neden oldu, çamaşırlar kaskatı kesildi

Sivas’ta etkisini hissettiren Sibirya soğukları, askıda kurumaya bırakılan çamaşırların donmasına neden oldu, çamaşırlar kaskatı kesildi.
Sivas’ta geçtiğimiz hafta etkili olan kar yağışının yerini Sibirya soğukları aldı. İl genelinde göller, ırmaklar ve şelaleler dondu. Sivas'ta geçtiğimiz gece hava sıcaklığı sıfırın altında 18 dereceye kadar düştü. Sabah saatlerinde ise hava sıcaklığı eksi 15 derece olarak ölçüldü. Vatandaşlar tarafından kuruması için kapalı alanlarda askıya bırakılan çamaşırlar bile dondu. Kaskatı kesilen çamaşırlar ilginç görüntüler oluşturdu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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