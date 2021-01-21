Ev kiralayıp, kumar oynadılar Sivas’ta kiraladıkları ikamette kumar oynayan 18 şahsa 37 Bin 118 TL para cezası uygulandı.

Sivas’ta kiraladıkları ikamette kumar oynayan 18 şahsa 37 Bin 118 TL para cezası uygulandı.

Sivas’ta polis ekipleri ikametlerde kumar oynayan şahıslara geçit vermiyor. Polis ekiplerinin geçtiğimiz gün bir eve yaptığı baskında 18 şahsın kiraladıkları evde kumar oynadıkları tespit edildi. Baskında, çok sayıda iskambil kağıdı ve yazboz diye bilinen kağıt ele geçirildi. İkametteki toplam 18 şahsa Kabahatler Kanunu ile Hıfzıssıhha Kanunu kapsamında, maske ve sosyal mesafe ihlalinden toplamda 37.118 TL para cezası uygulanması amacıyla tutanak düzenlendi. Öte yandan 2 şahıs hakkında da kumar oynayan şahıslara gözcülük yapmak ve kumar oynanması için yer ve imkan sağlamaktan adli işlem yapıldı.

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