Sivas'ta 1'i çocuk 3 hırsızlık şüphelisi, kamera görüntülerinden yakalandı



SİVAS, (DHA)SİVAS'ta, farklı tarihlerde 4 hırsızlık olayına karışan S.D.Ö. (18), O.A. (16) ile T.A. (19), güvenlik kamerası görüntüleri ve Plaka Tanıma Sistemi kayıtlarından tespit edilerek, yakalandı.

Merkeze bağlı Hanlı köyünde, geçen yılın Kasım ayında, Y.K.'ye ait evin bahçesinden küçük römork, dikiz aynası, tel örgü gibi çeşitli eşyalar çalındı. Y.K.'nin ihbarı üzerine jandarma ekipleri, harekete geçti. İl Merkez Jandarma Komutanlığı ve JASAT ekipleri, başlattıkları çalışma kapsamında, çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini ve Plaka Tanıma Sistemi kayıtlarını inceledi. Bu sayede Güney köyünde yaşayan S.D.Ö., O.A. ile T.A.'nın hırsızlık yaptıkları tespit edildi. Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonla gözaltına alınan şüphelilerin, 2019 ve 2020 yıllarında Güneş ve Kartalca köyünde 3 hırsızlık olayına daha karıştıkları saptandı. Ele geçirilen malzemeler, sahiplerine teslim edilirken, 3 şüpheli de jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Sivas Eraydın AYTEKİN

2021-01-21 15:32:11



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