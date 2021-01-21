Birçok köyde evden hırsızlık yaptılar, jandarmadan kaçamadılar Sivas’ta birçok köyde evden hırsızlık yaptığı belirlenen şahıslar yakalanarak adliyeye sevk edildi

Sivas’ta birçok köyde evden hırsızlık yaptığı belirlenen şahıslar yakalanarak adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgilere göre olay Sivas Merkeze bağlı Hanlı köyünde meydana geldi. Y.K. isimli şahsın evinin bahçesinden malzemelerin çalınmasının ardından durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler şahısların bulunması amacıyla çalışma başlattı. Sivas İl Merkez Jandarma Komutanlığı ve Sivas İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekiplerinin ortak çalışmasıyla yapılan araştırmalarda, güvenlik kameraları ile plaka tanıma sistemi kayıtları incelendi. İncelemelerin ardından bir çok köyde hırsızlık yaptıkları ve Güney köyünde ikamet eden S.D.Ö.(18), O.A.(16) ve T.A.(19) isimli şüpheli şahıslar tespit edilerek yakalandı. Şüpheli şahıslar ifadeleri alınmak üzere Sivas Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi.

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