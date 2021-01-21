Çocukların tüfekle oyunu ölümle bitti Sivas’ta iki çocuğun oynadıkları tüfeğin kazara ateş alması sonucu ağır yaralanan 8 yaşındaki Gökay kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

Sivas’ta iki çocuğun oynadıkları tüfeğin kazara ateş alması sonucu ağır yaralanan 8 yaşındaki çocuk, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre olay Sivas Merkeze bağlı Olukman Köyünde meydana geldi. İddialara göre akraba olan O.D (10) ile Gökay D. (8) evde bulunan tüfekle oyun oynarken kazara tüfek ateş aldı. Tüfeğin ateş alması sonucu saçmaların isabet ettiği Gökay D. göğsünden ağır yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Gökay D. olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Sivas Cumhuriyet Üniversitesine kaldırıldı. Gökay D. burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden Gökay D.'nin hastaneye gelen yakınları ise gözyaşlarını tutamadı.

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