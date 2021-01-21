Süper Lig: Sivasspor: 1 - Fenerbahçe: 1 (İlk yarı)

Süper Lig’in 20. haftasında Sivasspor, Fenerbahçe’yi konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı 11 beraberlikle sonuçlandı.
Maçtan dakikalar (ilk yarı)
2. dakikada Tisserand'ın uzaklaştırmak istediği topla buluşan Yatabare’nin kaleci Altay ile karşı karşıya kaldığı pozisyondaki vuruşunda Altay, meşin yuvarlağı kornere çeldi.
17. dakikada sol kanattan kullanılan köşe atışında defanstan dönen topu Gradel, Yatabare’ye verdi. Yatabare’nin altı pas çizgisi üzerinden vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 10
38. dakikada ceza sahasına giren Thiam'ın şutunda kaleci Samassa topu çeldi.
44. dakikada ceza sahası içinde top Appindangoye'nin eline çarpınca hakem penaltı noktasına gösterdi.
45. dakikada Valencia penaltı vuruşunda topu filelere gönderdi. 11
Stat: Yeni 4 Eylül
Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu xx, Serkan Olguncan xx, Serkan Çimen xx
DG Sivasspor: Samassa xx, Appindangoye xx, Caner xx, Robin Yalçın xx, Uğur xx, Hakan xx, Claudemir xx, Fajr xx, Erdoğan xx, Yatabare xx, Gradel xx
Yedekler: Muammer, Ali, Kone, Cofie, Camara, Kerem, Ninga, Ziya, Kayode, Marcelo
Teknik Direktör: Rıza Çalımbay
Fenerbahçe: Altay xx, Sadık xx, Tisserand x (Lemos dk. 8 xx), Nazım xx, Novak xx, Gustavo xx, Valencia xx, Mert Hakan xx, Pelkas xx, Samatta xx, Thiam xx
Yedekler: Harun, Serdar, Sosa, Cisse, Fatih, Uğur, İsmail, Caner, Kemal
Teknik Direktör: Erol Bulut
Goller: Yatabare (dk. 17) (Sivasspor), Valencia (dk. 45 pen.) (Fenerbahçe)
Sarı kartlar: Appindangoye (Sivasspor), Nazım (Fenerbahçe)
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