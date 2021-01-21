Süper Lig: Sivasspor: 1 - Fenerbahçe: 1 (Maç sonucu)

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Süper Lig’in 20. haftasında Sivasspor, Fenerbahçe’yi konuk etti. Müsabaka 11 beraberlikle sonuçlandı.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

71. dakikada ceza sahası dışından Claudemir'in şutunda top Altay’da kaldı.

75. dakikada Lemos'un ceza sahası dışından sert şutunda kaleci Samassa topu kontrol etti.

80. dakikada Robin Yalçın'ın sert şutunda top kaleci Altay'dan döndü. Gradel dönen auta gönderdi.

87. dakikada Gradel'in ortasında defanstan dönen topu Yatabare kaleye göndermek istedi. Ancak top direkten auta çıktı.



Stat: Yeni 4 Eylül

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu xx, Serkan Olguncan xx, Serkan Çimen xx

DG Sivasspor: Samassa xx, Appindangoye xx, Caner xx, Robin Yalçın xx (Cofie dk. 80 ?), Uğur xx, Hakan xx, Claudemir xx, Fajr xx (Marcelo dk. 81 ?), Erdoğan x (Kayode dk. 68 x), Yatabare xx, Gradel xx

Yedekler: Muammer, Ali, Kone, Camara, Kerem, Ninga, Ziya

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

Fenerbahçe: Altay xx, Sadık xx, Tisserand x (Lemos dk. 8 xx), Nazım xx, Novak xx, Gustavo xx, Valencia xx, Mert Hakan xx (Caner dk. 81 ?), Pelkas xx, Samatta xx, Thiam xx (Sosa dk. 64 xx)

Yedekler: Harun, Serdar, Cisse, Fatih, Uğur, İsmail, Kemal

Teknik Direktör: Erol Bulut

Goller: Yatabare (dk. 17) (Sivasspor), Valencia (dk. 45 pen.) (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Appindangoye, Yatabare (Sivasspor), Nazım (Fenerbahçe)

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