Demir Grup Sivasspor - Fenerbahçe maçının ardından

Eraydın AYTEKİN / SİVAS (DHA) Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, 3 puan alamadıkları için üzgün olduklarını belirtirken, "Mesut'un karantina süresi var. 10-12 gün çalışamadı. Yavaş yavaş antrenmanlara başlayacaktır. En kısa zamanda inşallah aramızda göreceğiz" dedi.

Demir Grup Sivasspor ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut maç sonu değerlendirmelerde bulundu. Bulut, "Bu gece zor Sivasspor deplasmanından 3 puan almak isterdik, 1 puan aldık. Tabii her puan bizim için önemli. Hele hele böyle zor bir deplasmanda, Sivasspor'a karşı. Söylemek istediğim başka bir şey var. Maçtan önce olsun, maçtan sonra olsun yayıncı kuruluşa flaşta konuştuğumuz anların hiçbiri yayınlanmıyor. Biz kendimizi en iyi şekilde buradan ifade etmeye çalışıyoruz. Fenerbahçe camiasına yanlış yapılan olaylar var. Bunu da zaten yeterince başkanımız olsun, biz olsun, sportif direktörümüz olsun dile getiriyoruz. Bu değişmediği sürece zaten bu tutum bi şekilde devam edecek" dedi.

"MESUT EN KISA SÜREDE ARAMIZDA OLACAK"

Mesut Özil'in ne zaman takıma katılacağı sorusu üzerine Bulut, "Mesut Özil'in, karantina süreci var. O bittiğinde, ondan sonra her şey istedğimiz şekilde gelişecek, aramıza en kısa zamanda katılacaktır. Zaten uzun bir süre bu karantinadan dolayı 10-12 gün çalışmadı. Zaten aramıza girdiğinde 15-16 gün olacak. Yavaş yavaş antrenmanlara başlayacaktır. Ama İngiltere'de antrenman yaptığını biliyorduk. Sadece maç eksiği var. En kısa zamanda kendisini sahada, aramızda inşallah göreceğiz" dedi.

"SOĞUK ETKİLEDİ"

Maç saatindeki soğuk havanın ilk bölümde kendilerini etkilediğini belirten Bulut, "Bugün soğuğun ilk 20-25 dakika bizi etkilediğini düşünüyorum. Alışma süresi biraz sürdü. Tabii eksiklerimiz bir hayli var. Onların da eksikliğini hissettik. Sakatlarımızdan iğne ile gelenler oldu, Sosa gibi. İlk maçına bugün kaç hafta sonra çıktı. Yarım saat oynadı. Ama benim her zaman söylediğim gibi, hiçbir bahaneye sığınmıyorum. Sonuçta biz Fenerbahçe olarak 11 kişi sahaya çıktığımız zaman her maçı kazanmak için çıkıyoruz" dedi.

Bulut son olarak, maçın başında sakatlanarak oyundan çıkan Tisserand'ın durumunu henüz bilmediklerini, doktoruyla görüşüp bilgi alacaklarını ifade etti.

ÇALIMBAY: İKİ TAKIM DA KAZANMAK İÇİN OYNADI

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay ise maça iyi başladıklarını ancak son paslarda isteneni yapamadıklarını belirterek, "Maça iyi başladık, gol de bulduk, istediğimiz golü bulduk. İlk yarıyla Fenerbahçe'ye pozisyon dahi vermedik. Bizim 1-2 tane pozisyonumuz vardı, penaltıdan golü yedik. İkinci yarı pozisyonlar yakaladık, maalesef onları değerlendiremedik. Bizim takımımızın en önemli sıkıntısı son paslar. Kazandığımız topları iyi kullanamadığımız için skoru artıramadık. Bu yüzden maçın berabere bitmesi gayet normal, o pozisyonları kullanabilsek rahatlıkla galibiyetle ayrılabilirdik. Neticede karşımızdaki takım Fenerbahçe takımı. Çok tecrübeli, çok kaliteli bir takım. Bireysel oyuncuları çok iyi olan bir takım. Tabii ikinci yarı onların da pozisyonları var, bizim de pozisyonlarımız oldu. İki takım da kazanmak için oynadı. Ama maalesef özellikle biz son paslarımızda başarılı olamadığımız için maç berabere bitti" dedi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Erol Bulut'un açıklamaları

Rıza Çalımbay'ın açıklamalarıDHA-Spor Türkiye-Sivas Eraydın AYTEKİN

2021-01-21 22:03:39



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.