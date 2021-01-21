Yiğidolar, ligde 9. beraberliğini aldı

Fenerbahçe ile Süper Lig’de 19. karşılaşmasına çıkan DG Sivasspor, bu sezonki 9. beraberliğini elde etti.
Sivasspor, Fenerbahçe mücadelesiyle birlikte Süper Lig’de 19. maçını oynadı. Sahadan 11 eşitlikle ayrılan kırmızıbeyazlılar ligde bu sezon 9. beraberliğini elde etti. Yiğidolar geride kalan karşılaşmalarda 5 galibiyet, 5 yenilgi aldı. Kırmızıbeyazlılar, ligin üçüncü haftasında MKE Ankaragücü ile 00, ligin 7. haftasında Hatayspor ile 11, 9. haftada Karagümrük ile 11, 11. haftada Trabzonspor ile 11, 12. haftada Antalyaspor ile de 11, 16. haftada Denizlispor ile 22, 17. haftada Yeni Malatyaspor ile 22 ve 19. haftada Başakşehir ile 11 berabere kalmıştı.
Sivasspor bu zamana kadar oynadığı 19 mücadelede 21 gol atarken, kalesinde 23 gol gördü.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.