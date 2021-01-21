Fenerbahçe’de Tisserand sakatlandı!

Süper Lig’in 20. haftasında oynanan SivassporFenerbahçe mücadelesinde sarılacivertlilerin yıldız ismi Tisserand sakatlanarak sedye ile oyundan çıktı.
Süper Lig’in 20. haftasında DG Sivasspor deplasmanına konuk olan Fenerbahçe’de sakatlık şoku yaşandı. Sarılacivertlilerin Kongolu stoperi Tisserand, topsuz alanda sakat geçirdi. Tisserand, saha içerisinde tedavisinin yapılmasının ardından sedye ile kenara geldi. Tisserand’ın yerine 8. dakikada oyuna Lemos girdi.
Sadık Çiftpınar da Sivas’ta sakatlanmıştı!
Diğer yandan geçtiğimiz sezon da Sadık Çiftpınar, Sivasspor deplasmanında talihsiz bir sakatlık yaşamıştı ve uzun süre sahalardan uzak kalmıştı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.