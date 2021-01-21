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Fenerbahçe maçında 11’de yer alan DG Sivasspor’un kalecisi Mamadou Samassa, 5 maç sonra forma giydi. 30 yaşındaki futbolcu son olarak 30 mağlup oldukları Beşiktaş maçında forma giymişti.

Sivasspor’da en son 28 Aralık 2020’de oynanan Beşiktaş mücadelesinde yer alan file bekçisi Mamadou Samassa, sonrasında oynanan 4 lig, 1 de kupa maçında görev alamadı. Malili kaleci, Fenerbahçe maçında Teknik Direktör Rıza Çalımbay tarafından 11’de şans verildi.

25 gün sonra kaleye geçti

Kırmızıbeyazlıların oyuncusu Samassa Fenerbahçe ile oynanan maçta formasına kavuşurken, 25 gün sonra yeşil sahalara döndü.

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