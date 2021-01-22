Dede evinin üzerinden yol geçirildi, derdini kimseye anlatamadı Sivas’ta yaşayan 78 yaşındaki Kadir Göndelen, yıllardır verdiği mücadele ile dede evinin bulunduğu arazi üzerinden rızası dışında yol geçirildiğini ispatlamaya çalışıyor

Sivas’ta yaşayan 78 yaşındaki Kadir Göndelen, yıllardır verdiği mücadele ile dededen kalma evin üzerinden rızası dışında yol geçirildiğini ispatlamaya çalışıyor.

Sivas’ın Yıldızeli ilçesi Şeyhhalil köyünde dünyaya gelen 78 yaşındaki Kadir Göndeler, genç yaşlarda çalışmak için köyünden ayrıldı. İddiasına göre emekliliğinin ardından köyüne dönerek çiftçilik yapmak istedi. Ancak köyüne döndüğünde dede evinin yerinde olmadığını ve köy meydanındaki arazisinin artından yol geçtiğini gördü. Dede evinin 98 yılında yıkıldığını öğrenen Göndelen, 2003 yılında beldeden köy statüsüne düşen köylerinde yapılan imar planında tapulu arazisinin yeşil alan olarak gösterilip, arazinin ortasındaki yolunda imar haritasına alındığını öğrenince 2011 yılında konuyu yargıya taşıdı. Değişen imar planları ve yasa değişiklikleri nedeniyle açtığı davaları kaybeden yaşlı adam, ilgili kurumlardan arazisinin bulunduğu yerin 2003 yılından önceki imar durumu ve haritalarına ulaşmak istedi. Çaldığı hiçbir kapıdan sonuç alamadı. Tam ortasından çapraz biçimde yol geçtiği için tapulu arazisinde ne ev yapabiliyor nede köyüne geri dönebiliyor.

Adalet bakanı ile görüşmek istiyor

Verdiği hukuk mücadelesinden sonuç aylamadığını belirten yaşlı adam, derdini anlatmak için Adalet Bakını Abdülhamit Gül ile görüşmek istediğini belirterek, “Adalet Bakanının adli demecini duydum. ‘Yeter ki adalet yerini bulsun kıyamet kopsun’ diyor. Rabbim benim ömrümden alıp Adalet Bakanımın ömrüne versin. Birde sayın Cumhurbaşkanımın bir demeci vardı. ‘Güçlü olan haklı oluyor’ diye. Şimdi ben rica ediyorum, yalvarıyorum. İçişleri Bakanı, Adalet Bakanı ve Cumhurbaşkanım beni kabul etsinler. Her şeyi belgelerle beraber ortaya koyacağım. Kimin ne yaptığı belli olsun. Şuan da evim, yerim yurdum yok. 80100 senelik beni babamın köyünden terk ettirmek istiyorlar” dedi.

Köyüne dönüp çiftçilik yapmak istiyor

Göndelen, köyünde ev yapıp çiftçilik yapmak istediğini belirterek, “Burada bizim 80100 senelik evimiz vardı. Ben para istemiyorum. Ben bir tarafta kalan yerime evimi yapayım. Beni evimden köyümden kovmayın. Komşumdan bir alın benden iki alın. Benim bu köyde daha 4050 dönüm arazim var. Ben köyümü terk edip uzak bir memlekete gideceğim fakat bu kalanlarımı ben ne yapayım. Beni mağdur ettiler. Bana diyorlar ki ‘kalan yerine ev yapabilirsin, imarı kaldırdık’ Ben çiftçilik, hayvancılık yapacağım. İki tane işsiz oğlum var benim” şeklinde konuştu.

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