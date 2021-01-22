Sivasspor 5 maçtır yenilmiyor

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Süper Lig'in 20. haftasında DG Sivasspor, sahasında Fenerbahçe ile 11 berabere kalarak, ligdeki yenilmezlik serisini 5 maça çıkarttı.

Süper Lig'de 9. beraberliğini dün akşam evinde Fenerbahçe karşısında 11'lik skorla alan Sivasspor, puanını 24'e çıkarttı. Ligde son olarak 28 Aralık 2020'de deplasmanda Beşiktaş´a 30 yenilen Sivasspor, bu maçın ardından hiç yenilgi yüzü görmedi.

Yiğidolar, Fenerbahçe müsabakasıyla yenilmezlik serisini de 5 maça yükseltti. Kırmızıbeyazlılar, bu süreçte 1 galibiyet ve 4 beraberlikle 7 puan elde etti. Sivas temsilcisi, ayrıca bu sezon 21 gol atarken, kalesinde ise 23 gole engel olamadı.

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