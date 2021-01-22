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Bu kanser sigara içen kadınları 2 kat fazla tehdit ediyor Dr. Bayram Ali Mamik, rahim ağzı kanseri hakkında önemli açıklamalarda bulunarak, kanserin 4 aşaması olduğunu ve sigara içen kadınların 2 kat daha fazla risk taşıdığını ifade etti

İHA

Bu kanser sigara içen kadınları 2 kat fazla tehdit ediyor Dr. Bayram Ali Mamik, rahim ağzı kanseri hakkında önemli açıklamalarda bulunarak, kanserin 4 aşaması olduğunu ve sigara içen kadınların 2 kat daha fazla risk taşıdığını ifade etti

Dr. Bayram Ali Mamik, rahim ağzı kanseri hakkında önemli açıklamalarda bulunarak, kanserin 4 aşaması olduğunu ve sigara içen kadınların 2 kat daha fazla risk taşıdığını ifade etti.
Sivas Numune Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Bayram Ali Mamik, rahim ağzı kanseri Farkındalık Ayı sebebi ile kanser hakkında önemli bilgiler verdi. Uzman Dr. Mamik, kanserin nedenlerinden, evrelerinden ve tedavi yöntemlerinden bahsetti. Dr. Bayram Ali Mamik, rahim ağzı kanserinin, rahmin alt kısmındaki hücrelerde görülen bir kanser türü olduğunu ifade ederek, kanserin dünyada kadınlarda meme ve kalın bağırsak kanserinden sonra üçüncü sırada yer aldığını ülkemizde ise dokuzuncu sırada olduğunu söyledi.

Sigara kullanan kadınlar iki kat daha riskli
Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Bayram Ali Mamik, sigara kullanan kadınların, rahim ağzı kanseri için iki kat daha fazla risk taşıdığına değinerek, “Rahim ağzı kanserine neden olan etken hala tespit edilemedi ancak HPV enfeksiyonunun bu kanserde önemli bir rolü var. HPV cinsel yolla bulaşan bir virüstür ve genital bölgedeki siğil oluşumuna neden olmaktadır. HPV çoğu zaman cinsel yolla bulaşabileceği gibi, her zaman bu şekilde yayılım göstermez. Çünkü virüsün ciltten cilde de kolayca yayılabildiği yapılan araştırmalar sonucu kanıtlanmıştır. Zayıf bağışıklığı bulunan kişilerde vücut, HPV enfeksiyonlarını ve kanser hücrelerini yok etmede yetersiz kalıp kanser riskini arttırmaktadır. Diğer bir risk faktörü ise cinsel yolla bulaşan başka enfeksiyonların da olmasıdır. Bunlarla beraber diyetlerde yeterince sebzemeyve tüketiminin olmaması, erken yaşta cinsellik, yüksek doğurganlık, düşük sosyoekonomik düzey ve özellikle 5 yıldan daha uzun süre kullanılan doğum kontrol hapları da rahim ağzı kanseri riskini de oldukça arttırmaktadır” dedi.

Bu kanserin 4 evresi var
Uzman Dr. Mamik, bu rahatsızlığın dört evresinin bulunduğunu söyleyerek, “Birinci evrede kanser henüz küçük boyuttadır. Ancak çevredeki lenf nodlarına sıçramış olabilir. İkinci evrede artık kanser dokusu daha büyüktür. Cinsel organların dışına ve lenf nodlarına yayılmış olabileceği gibi fazla ilerleme göstermemiş olarak tespit edilir. Üçüncü evrede ise kanser vajinanın alt bölgelerine ve kasık bölgesinin dışına yayılmış olarak izlenir. Dördüncü ve son evrede kanser cinsel organlardan çıkarak akciğer, kemik ve karaciğer gibi diğer organlara sıçradığı gözlemlenir. rahim ağzı kanseri evresi, tedavi seçiminde en önemli faktördür. Ancak kanserin tipi, hasta yaşı, kanserin rahim ağzı içindeki yeri, çocuk sahibi olmak isteyip istememe durumu ve hastanın genel sağlık durumu gibi faktörler tedavi seçeneğini etkilemektedir. Kanseri ortadan kaldırmak için cerrahi uygulanabilmektedir. Radyoterapi ( ışın tedavisi ), kemoterapi ( ilaç tedavisi) ya da ikisinin beraber şekli olan radyokemoterapi, kanserin evresine ve hastanın durumuna göre uygulanan diğer tedavi yöntemleridir" şeklinde konuştu.

Bu yollarla kanserden korunmak mümkün
Dr. Bayram Ali Mamik, Dünya Sağlık Örgütü’nün rahim ağzı kanserine karşı 914 yaşlardaki kız çocuklarına aşılama yapılmasını önerdiğini belirterek, “30 yaşından itibaren tarama testlerine düzenli gidilmesi gerekmekte olup, güvenli cinsel ilişki konusunda eğitimli olunması, erkeklerin mutlaka sünnet olması, sigara kullanılmaması ve bol sebzemeyve tüketilmesi gerekmektedir” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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