10 yaşındaki kuzeninin kazara vurduğu Gökay, gözyaşlarıyla toprağa verildi



Hüsnü Ümit AVCIAlperen YILDIZ/SİVAS, (DHA)SİVAS'ta, dayısının oğlu O.D.'nin (10) oynadığı tüfeğin aniden ateş alması sonucu göğsünden vurulan Gökay Duran'ın (8) cenazesi, köyünde gözyaşlarıyla toprağa verildi. Olay sonrası ifadesi alınıp, ailesine teslim edilen O.D.'nin, evde saklambaç oynadıklarını söylediği öğrenildi.

Olay, dün saat 15.00 sıralarında merkeze bağlı Olukman köyünde meydana geldi. Köyde çiftçilik yapan Emine ve Osman Duran çiftinin oğlu Gökay, kuzeni ile oynamak için dayısı Cengiz D.'nin evine gitti. Kuzenler, evde kimse olmadığı sırada Cengiz D.'ye ait ruhsatsız av tüfeği ile oynamaya başladı. İddiaya göre çocuklardan O.D.'nin yanlışlıkla tetiğine bastığı tüfek, bir anda ateş aldı. Tüfekten çıkan saçmalar, Gökay'ın göğsüne isabet etti. Silah sesi üzerine eve gelen yakınları, Gökay'ı kanlar içinde buldu. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan ağır yaralı Gökay, ambulansla Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Gökay Duran, burada doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti.

Hastanede otopsi işlemi tamamlanan Gökay'ın cenazesi, bu sabah ailesine teslim edildi. Gökay için Olukman köyünde cuma namazı sonrası cenaze namazı kılındı. Olukman Camii'nde kılınan namaza Gökay'ın ailesi ve yakınları katıldı. Cenazeye katılanlar, uzun süre gözyaşı döktü. Gökay Duran'ın cenazesi, daha sonra götürüldüğü köy mezarlığında toprağa verildi.

Olay sonrası ifadesi alınan O.D.'nin, evin içinde saklambaç oynadıklarını söylediği öğrenildi. O.D., ifadesinin ardından ailesine teslim edilirken, soruşturma sürdürülüyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Sivas Hüsnü Ümit AVCIAlperen YILDIZ

2021-01-22 14:27:52



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