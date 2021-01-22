Böyle dolandırıcılık görülmedi, polis yakaladı Yetkili servis adı altında internete ilan verip 20 kişiden topladıkları elektronik aletleri satarken yakalandılar

Yetkili servis adı altında internete ilan verip 20 kişiden topladıkları elektronik aletleri satarken yakalandılar.

Sivas’ta bir kişi arızalanan televizyonu için internet üzerinden yetkili servis olduğunu beyan eden şahıslara ulaştı. Televizyonunu tamir ettirmek için şahıslara teslim eden kişi daha sonra televizyonunu geri alamayınca Sivas İl Emniyet Müdürlüğü’ne giderek şikayetçi oldu. Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince şüpheli şahıs ya da şahısları yakalamak üzere çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalar sonucunda kendisini yetkili servis olarak tanıtan elektronik ve beyaz eşyaları tamir maksadıyla aldıktan sonra ikincil kişilere satan şahıs yakayı ele verdi. İl genelinde 20’den fazla vatandaşı dolandırdığı öğrenilen şüpheli şahıs gözaltına alınırken sevk edildiği adli mercilerle tutuklandı.

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