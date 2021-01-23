YHT, ön test için Sivas'a geldi

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Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA)ANKARASivas hattında hizmet verecek Yüksek Hızlı Tren (YHT), ön test sürüşü için gece Sivas'a geldi. Tren, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

AnkaraSivas hattında hizmet verecek olan YHT, ön test sürüşü öncesi Sivas'a geldi. Gece saatlerinde kente gelen tren, daha sonra yeniden Ankara'ya döndü. Trenin gelişi, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. YHT'nin ilerleyen günlerde Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun katılımı ile test sürüşlerine başlanması bekleniyor.DHA-Genel Türkiye-Sivas Hüsnü Ümit AVCI

2021-01-23 14:27:54



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