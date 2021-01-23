Sivasspor'da Kasımpaşa hazırlıkları sürüyor



SİVAS,(DHA)- Süper Lig'de ilk yarının son hafta maçında deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak Demir Grup Sivasspor, mücadelenin hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde kulüp tesislerinde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenman ısınma koşusuyla başladı. Ardından 3 grup halinde 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışması yapan kırmızı beyazlı ekip, daha sonra geniş alan çok pas çalışması gerçekleştirdi. Kırmızı-beyazlılar taktik çalışmaların ardından son bölümde ise çift kale maç yaptı.

Kasımpaşa ile Demir Grup Sivasspor, pazartesi günü saat 16.00'da Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda karşılaşacak. Mücadeleyi hakem Mert Güzenge yönetecek.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Antrenmandan görüntülerDHA-Spor Türkiye-Sivas Hüsnü Ümit AVCI

2021-01-23 15:10:09



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