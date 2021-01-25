Tüfekle değil ekmek dağlara çıktılar Sivas’ta bir grup esnaf yağan kar nedeniyle doğada beslenme güçlüğü çeken yabani hayvanlar için doğaya ekmek, buğday ve arpa bıraktı

Sivas’ta bir grup esnaf yağan kar nedeniyle doğada yem bulmakta güçlük çeken yabani hayvanlar için doğaya ekmek, buğday ve arpa bıraktı.

Sivas’ta geçtiğimiz hafta etkili olan kar yağışı tüm Sivas’ın karla kaplanasına neden oldu. Yağar kar yaban hayvanlarının ve kuşların doğada yem bulmasını güçleştirdi. Bu nedenle Sivas’ın Şarkışla ilçesinde bir gurup esnaf doğaya ekmek, buğday ve arpa bıraktı. Bilinçsiz avlanmaya da dikkat çeken esnaflar, “tüfekle değil ekmekle doğaya çıkın” çağrısında bulundular.

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