Sivasspor, ligde 6. yenilgisini aldı

Kasımpaşa ile Süper Lig’de 20. karşılaşmasına çıkan DG Sivasspor, bu sezonki 6. mağlubiyetini elde etti.
Sivasspor, Kasımpaşa mücadelesiyle birlikte Süper Lig’de 20. maçını oynadı. Sahadan 20 mağlup ayrılan kırmızıbeyazlılar ligde bu sezon 6. yenilgisini elde etti. Yiğidolar geride kalan karşılaşmalarda 5 galibiyet, 9 beraberlik aldı. Kırmızıbeyazlılar, ligin ilk haftasında Alanyaspor’a 20, ligin 6. haftasında Çaykur Rizespor’a 20, ligin 8. haftasında Galatasaraya’a 21, 10. haftada Göztepe’ye 10 ve 15. haftada Beşiktaş’a 30 yenilmişti.
Sivasspor bu zamana kadar oynadığı 20 mücadelede 21 gol atarken, kalesinde 25 gol gördü.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.