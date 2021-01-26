Yiğidolar’ın serisi sona erdi

Süper Lig’de son 5 lig maçında bileği bükülmeyen DG Sivasspor’un yenilmezlik serisi, Kasımpaşa mağlubiyetiyle sona erdi.

Sivasspor, Süper Lig’in 21. haftasında Kasımpaşa’ya 20 skorla mağlup oldu. Bu sonuçla Sivas ekibinin 5 maçlık yenilmezlik serisi de sona erdi. Ligde son yenilgisini 28 Aralık 2019’da deplasmanda Beşiktaş karşısında 30’lık sonuçla alan Sivasspor, 5 maçlık yenilmezlik unvanını kaybetti. Ligin 16. haftasında sahasında Denizlispor ile 22 berabere kalarak yenilmezlik serisi başlatan kırmızıbeyazlılar, bu periyotta Yeni Malatyaspor ile 22 berabere kalırken, Gaziantep FK’yı 21 yendi. Yiğidolar, daha sonra Medipol Başakşehir ve Fenerbahçe ile 11 berabere kalmıştı. Sivasspor, Süper Lig’in 21. haftasında ise deplasmanda 20 mağlup olduğu Kasımpaşa karşısında yenilmezlik serisini sürdüremedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.