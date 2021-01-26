Erkeğe eşinden sopalı ve satırlı şiddet Sivas’ta karısı tarafından sopa ve satırla darp edilen bir kişi hastanelik oldu

Sivas’ta karısı tarafından sopa ve satırla darp edilen bir kişi hastanelik oldu.

Edinilen bilgilere göre olay, Huzur Mahallesi'nde meydana geldi. M.A. isimli kadın tartıştığı eşini sopa ve satırla darp etti. Eşinden şiddet gören H.A. isimli erkek şahıs durumu acil çağrı merkezine bildirdi. Olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı koca, olay yerine gelen ambulansla Sivas numune hastanesine kaldırıldı. Yaralı şahsın durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri olay yerinden ayrılan kadını yarım saatlik çalışmayla buldu. Kadın ifadesi alınmak üzere polis merkezi amirliğine götürüldü. Olayla ilgili inceleme başlattı.

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