TSO'dan siyasi partilere istişare turu Sivas TSO Başkanı Mustafa Eken, ilde faaliyet gösteren siyasi partileri tek tek ziyaret ederek birlik ve beraberlik mesajı verdi

Sivas TSO Başkanı Mustafa Eken, ilde faaliyet gösteren siyasi partileri tek tek ziyaret ederek birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Başkanı Mustafa Eken ve yönetimi, siyasi partilere bir dizi ziyaretler gerçekleştirdi. Ziyaretler kapsamında Demokrasi ve Atılım Partisi(DEVA) Adalet ve Kalkınma Partisi(AKP), İYİ Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi(CHP)’ni ziyaret eden Sivas TSO Başkanı Eken ve yönetim kurulu üyeleri bütün partilere eşit mesafede yaklaştıklarını vurgulayarak, Sivas için birlik ve beraberlik mesajı verdi. İlk olarak Sivas’ta teşkilatlanma çalışmalarını sürdüren Deva Partisi İl Başkanı Serdar İnce’yi ziyaret eden Başkan Eken burada yaptığı açıklamada, “Başkanımız göreve geldiğinde sağ olsun odamızı, yönetimi ile birlikte ziyaret ederek çalışmaları hakkında, partisinin il teşkilatı hakkında bizlere bilgi vermişti. Bizde iadei ziyaret yaparak kendilerine ve arkadaşlarına, bulunmuş oldukları hizmetten dolayı, görevden dolayı hayırlı olsun diyor, başarılar diliyoruz. Bizim her zaman söylediğimiz bir şey var Ticaret ve Sanayi Odası olarak partiler üstü bir odayız. Her partiye eşit mesafedeyiz. DEVA Partisi temsilcileri de, yöneticileri de şehrimizin esnafları ve tüccarlarından oluşuyor, üyelerimizden oluşuyor. Görevlerinin ilimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Her partiye eşit mesafede olan bir oda olmanın vurgusu yapıldı

AK Parti 7. Olağan Kongresinde yeniden İl Başkanlığına seçilen Hakan Aksu’ya hayırlı olsun ziyaretinde bulunan Başkan Mustafa Eken, her partiye eşit mesafede yaklaştıklarını belirterek, “AK Parti İl Başkanımız Hakan Aksu’ya ve değerli yönetim kurulu üyelerine hayırlı ve uğurlu olsun. Başkanımızı önceki dönemden de bildiğimiz gibi şehrin çocuğu olan, şehri çok iyi bilen, esnaflık yapan ve kişilikli karakterli bir yapısıyla herkese örnek olan bir şahsiyettir. Bu anlamda Ak Parti il teşkilatı da başta Cumhurbaşkanımızın takdirleriyle tekrar güven tazelemesi, bizimde Ticaret ve Sanayi Odası olarak tanıdığımız, bildiğimiz ve Sivas’a gerçekten bugüne kadar katkıları çok oldu. Yönetim kurulumuzla birlikte bizde, her partiye eşit mesafede olan bir oda olduğumuzu, bütün partilerle beraber işbirliği yapan bir oda olduğumuzu, partiler üstü bir oda olduğumuzu tekrarlıyoruz. Hakan Başkanın, iktidar partisi il başkanı ve Cumhurbaşkanımız nezdinde temsilinden dolayı ilimizin de kendilerinden beklentileri var. Bizde, Ticaret ve Sanayi Odası olarak da her zaman onun yanında olduğumuzu bir kez daha buradan belirtiyor hayırlı ve uğurlu olsun diyoruz” şeklinde konuştu.

“Kendilerine, yönetim kurulu üyelerine başarılar diliyorum’’

Daha sonra İYİ Parti İl Başkanı Yusuf Koç ve Merkez İlçe Başkanı Melih Uçmaz’ı ziyaret eden Başkan Eken, burada yaptığı açıklamada, “Sivas Ticaret ve Sanayi Odası olarak tüm partilere eşit mesafede olan ve her partiye mensup üyelerimiz olduğu için bütün partilere işadamlarımız üye. Hepsine eşit mesafedeyiz. Hem onlara görevlerinde başarılar dilemek, hem istişare etmek hem de Sivas’ta birlik ve beraberliğe en ihtiyaçlı olduğumuz dönemi, inşallah bu sıkıntılı dönemi de iş erbapları olarak birlik ve beraberlikle atlatmak için neler yapabiliriz, istişareler yaparak ziyaret gerçekleştirdik. Kendilerine, yönetim kurulu üyelerine başarılar diliyorum. Yapmış oldukları çalışmalarda Allah kolaylık versin” ifadelerini kullandı.

“El ele, kol kola çalışacağız’’

Son ziyareti CHP’ye gerçekleştiren Başkan Mustafa Eken, Sivas’ın daha iyi olması için hep beraber el ele vererek çalışacaklarını söyleyerek, “CHP’ye yaptığımız bu ziyaretimiz, hem hayırlı olsun, hem çalışmalarında başarılar dilemek hem de birlik beraberlik içerisinde olduğumuzu göstermek içindir. Sivas TSO, bütün partilere eşit mesafede olan, her partiye mensup üyesi olan partiler üstü bir odadır. Birlik ve beraberlik içerisinde de inşallah 2021 yılının daha güçlü daha iyi bir Sivas olması için hepimiz el ele, kol kola çalışacağız. Herkesin siyasi görüşü ayrı ama iş dünyasını hepimiz aynı çatıda birleşme yeri olarak gördüğümüz için bu birlikteliğimizi konuşmak, hem de istişare etmek için ziyarete geldik. Başkanımıza ve yönetim kuruluna, sayın vekilimize çok teşekkür ediyorum. Partilerinde hayırlı işler yapmasını başarılı işler yapmasını diliyorum” dedi.

