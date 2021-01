Büyük Birlik Partisi 28 yaşında Büyük Birlik Partisi Sivas İl Başkanı Uğur Bulut, “Partimiz bundan sonra da Nizam-ı Alem ve İla-yi Kelimetullah yolunda mazlumların umudu olmaya devam edecektir’’ dedi

Büyük Birlik Partisi Sivas İl Başkanı Uğur Bulut, “Partimiz bundan sonra da Nizamı Alem ve İlayi Kelimetullah yolunda mazlumların umudu olmaya devam edecektir’’ dedi.

Büyük Birlik Partisi Sivas İl Başkanı Uğur Bulut, partinin kuruluşunun 28’nci yıl dönümü münasebetiyle açıklama yayınladı. Başkan Bulut, açıklamasında, “6 Aralık 1992 yılına Sögütözünde Dünyaya ilan edilen; tarihi manifesto niteliği taşıyan, liberal kapitalist sisteme, soğuk savaş sistemine, bunların egemen dönemlerine ve soğuk savaşın bitmesi ile dünya imparatorluğuna soyunan A.B.D ‘nin 'Yeni Dünya Düzeni' adlı küresel, hegomonik emperyal politikasına temel bir itiraz ve karşı çıkışta olan 'Milli Mutabakat' çağrısında vücut bulan güçlü bir iradenin sonucunda 29 Ocak 1993 tarihinde; Yerli ve milli, bağımsız ve bağlantısız “Bin yıllık terkibin ihya hareketi” şiarı ile Büyük Birlik Partisi şehit liderimiz Muhsin Yazıcıoğlu ve arkadaşları tarafından kurulmuştur’’ dedi.

Sağlam ve istikrarlı bir parti

Başkan Uğur Bulut, partinin ArGe faaliyetleriyle istikrarlı ve sağlam bir parti olduğunu belirterek, “Büyük Birlik Partisi kökleri mazide olan atinin bir tezahürü olarak kurulan, halkın her zaman sevgisine mazhar olmuş, tüm Türkiye’nin birliğini savunan, ancak gönül coğrafyası “Al bayraktan gök bayrağa” uzanan, mazlumların umudu, Nizamı Alem Ülküsünün yılmaz savunucusu, “Emir olunduğu gibi dost doğru” olmayı şiar edinmiş, her zaman ve her yerde bir özgül ağırlığı olan, Allah rızası için siyaset yapmayı ilke edinmiş, ülkenin refahı ve huzuru için proje ve ArGe faaliyetleriyle sağlam ve istikrarlı yapısı olan bir partidir’’ ifadelerini kullandı.

Yeni projeler sunmaya devam

Büyük Birlik Partisi Sivas İl Başkanı Uğur Bulut, ülke sorunlarını çözüme kavuşturmak için yeni projeler sunmaya devam edeceklerini dile getirerek, “Her seçimde halkın önüne çıkarken birçok kurtuluş reçetesiyle olabilecek projeler ile halkımızla buluşmuştur. Şöyle ki 1 Sınavsız üniversite, 2 askeri ücret 3, terörist ve caniler için idam, 4 KAP (Kalkınan Anadolu Projesi), 5 Yeni Anayasa projesi, 6 Terörle mücadele projesi, 7 Bizim Türkiye Projesi, 8 GÖR Projesi gibi partimizin ARGE birimi tarafından ülkemiz meselelerinin çözümü noktasında üretmiş olduğu çokça projelerden söz edebiliriz. Ülkemiz sorunlarının çözümüne katkı sunmaya yeni projeler ile devam edecektir. Tüm zorluklara rağmen 28 yıldır necip Türk Milleti ne hizmet yolunda hiçbir iç ve dış kaynaktan yardım almadan ayakta olan partimiz bundan sonra da Nizamı Alem ve İlayi Kelimetullah yolunda mazlumların umudu olmaya devam edecektir. Partimizin kuruluşundan bu yana Devlet Millet uğruna hain bir suikast sonucu şehit edilen merhum liderimiz Muhsin Yazıcıoğlu ve yol arkadaşları olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmet ve şükranla yad ediyorum. Kuruluşundan bu güne kadar partimizin her basamağında görev yapmış dava arkadaşlarımıza ve ağabeylerimize şükranlarımı sunuyorum’’ şeklinde konuştu.

