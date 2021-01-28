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Çalımbay: “Transfer olacak arkadaşları bekliyoruz” Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay: “Ligin ikinci yarısına iyi başlamak zorundayız” “Transfer yapmak kolay değil”

İHA

Çalımbay: “Transfer olacak arkadaşları bekliyoruz” Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay: “Ligin ikinci yarısına iyi başlamak zorundayız” “Transfer yapmak kolay değil”

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, transfer çalışmalarına devam ettiklerini söyleyerek, “Transfer olacak arkadaşları bekliyoruz. Bu dönemde transfer yapmak kolay değil” dedi.
DG Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, kulübün resmi internet sitesine açıklamalarda bulundu.
Çalımbay, ligde geçtiğimiz hafta deplasmanda oynadıkları ve 20 mağlup oldukları Kasımpaşa maçında istedikleri oyunu sergileyemediklerini söyledi. Karşılaşmanın ikinci yarısında baskı kurduklarını kaydeden Çalımbay, “İkinci yarıda top en fazla bizde kaldı ama bunu iyi şekilde değerlendiremedik. İstemediğimiz ve beklemediğimiz bir oyun oldu. Daha iyi olabilirdik. Golü erken yememiz bizim için dezavantaj oldu” dedi.
Cumartesi günü deplasmanda karşılaşacakları Alanyaspor’un iyi bir takım olduğunu da kaydeden Çalımbay, “Ligin ikinci yarısına çok iyi başlamak zorundayız. Transfer olacak arkadaşları bekliyoruz. Bu dönemde transfer yapmak kolay değil. Onlar da aramıza katılırsa bizim için çok iyi olacak” şeklinde konuştu.

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