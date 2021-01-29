Sivas’ta 385 köy yolu araç ulaşımına kapandı

Sivas’ta etkili olan kar yağışı nedeniyle 385 köy yolu araç ulaşımına kapandı.

Sivas’ta bir hafta arayla etkili olan kar yağışı çılan köy ve mahalle yollarının bir bölümünün yeniden kapanmasına neden oldu. Geçtiğimiz gece başlayıp sabah saatlerine kadar kar yağışı 385 köy yolunu araç ulaşımına kapattı. Kapanan yollarda kar temizleme ve karla mücadele çalışması başlatıldı. Öte yandan Sivas’ta bugüne kadar bin 595 kapalı yol araç ulaşımına açıldı.

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