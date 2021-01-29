Mahsur kalan İHA ekibinin yardımına karayolları ekipleri yetişti

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Kara saplanan araçlarıyla mahsur kalan İhlas Haber Ajansı muhabirleri, karayolları ekiplerinin yardımı ile kurtarıldı.

SivasErzincan sınırında meydana gelen bir otobüs kazasını haberleştirmek için bölgeye giden İhlas Haber Ajansı muhabirleri Onur Erden ve Veysel Korkmaz, araçlarının kara saplanması sonucu mahsur kaldı. Saplandıkları yerden çıkamayan muhabirler karayolları ekiplerinden yardım istedi. Karayolları Genel Müdürlüğü’nün Kızıldağ Bakım Evi’nden yardıma giden ekipler kapanan yolu açarak kara saplanan aracı kurtardı.

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