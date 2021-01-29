Usulsüz avlanan şahsa 2 bin Lira ceza Sivas’ta ekiplerin kontrolleri sırasında usulsüz avlandığı belirlenen şahsa 2 bin Türk Lirası para cezası uygulandı

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Sivas’ta ekiplerin kontrolleri sırasında usulsüz avlandığı belirlenen şahsa 2 bin Türk Lirası para cezası uygulandı.

Sivas Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri av koruma faaliyetleri kapsamında 24 Ocak tarihinde çalışma gerçekleştirdi. Kent merkezi, Yıldızeli ve Şarkışla ilçelerinde yapılan çalışmalarda usulsüz av yapan bir kişi yakalandı. Şahıs hakkında idari işlem yapılarak 2 bin TL para cezası uygulandı. Öte yandan ekipler yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı.

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