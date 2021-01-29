Gürün’de kar kalınlığı 30 santimetreye ulaştı Gürün Belediye Başkanı Nami Çiftçi, “Yeter ki kar yağsın biz mücadeleye razıyız”

Sivas’ın Gürün ilçesinde kar kalınlığı 30 santimetreye ulaştı.

Sivas’ta yoğun kar yağışından en çok etkilenen ilçe Gürün oldu. Geceden itibaren aralıksız devam eden kar yağışı günlük yaşantıyı olumsuz yönde etkilerdi. Gürün Belediyesi ekipleri günün ilk saatlerinden itibaren karla mücadele çalışmalarına başlayarak gün içerisinde ana arterleri açık tutmaya çalıştı.

Çalışmalarla ilgili açıklama yapan Gürün Belediye Başkanı Nami Çiftçi, yaşanan kuraklığın ardından yağan karı sevinçle karşıladıklarını belirtip, “Geceden bu yana devam eden kar yağışı nedeniyle karla mücadele çalışmalarımıza başlamıştık. Kar yağışı durduktan sonra daha planlı kar temizliği yapılacaktır. Şu anda ana arterlerde trafiği rahatlatacak çalışmalar yapıyoruz. Yılın ikinci karı yağdı. İlçemizden geçen MalatyaKayseri karayolu da şuanda açık. Karayolları ekipleri de mücadele ediyor. Ancak Poyraz çıkarsa karayolunda ulaşımda aksamalar yaşanabilir. Yeter ki kar yağsın. Biz karla mücadele etmeye razıyız. Rabbimizin rahmeti. Bu rahmette hemşerilerimizin sınavı. Bizlerde bu sınavı veriyoruz” şeklinde konuştu.

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