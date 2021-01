Sivaslı şoför, deniz sevgisini gemi maketlerine yansıtıyor

Yeni virüs uyarısı! "Her an patlayabilir"



Arife Defne ARSLANAlperen YILDIZ/SİVAS, (DHA)SİVAS'ta, emekli kamyon şoförü Oktay Pala (59), denize olan sevgisiyle merak üzerine başladığı gemi maketi yapımında, kısa sürede kendisini geliştirdi. Pala'nın şimdilerde yaptığı gemi maketleri ilgi çekiyor.

Kent merkezi Gülyurt Mahallesi'nde oturan ve asıl mesleği kamyon şoförlüğü olan, evli, 2 çocuk babası Oktay Pala, emekli olduktan sonra bütün zamanını hobilerine ayırmaya başladı. Denizi ve gemileri çok seven Pala, televizyonda gördüğü bir sergi üzerine gemi maketi yapımına merak sardı. Pala, kısa sürede geliştirdiği hobisi ile evinin her köşesini süsledi.

Gemi maketi yapımına deniz sevgisinden dolayı başladığını belirten Oktay Pala, "Denizi ve üzerindeki gemileri çok seviyorum. Bir dergide İstanbul Beşiktaş Deniz Müzesi´nde gemi maketleri yapan bir derneğin olduğunu öğrendim. Bir akşam televizyondan ertesi gün sergi olacağı haberini aldım. Sabahı zor ettim diyebilirim. Deniz Müzesi´ndeki sergiye giderek oradaki maket gemileri inceledim. Çok heveslenmeye başladım. Bu heves beni gemi maketi yapmaya sevk etti. Ardından bana bir gemi maketi planı verdiler. Sivaslı olduğumu söyleyince deniz yok, göl yok, bu gemi hevesi neden diye sordular. Ben de sevdiğimi, bu konuda hevesli olduğumu söyledim. Ardından gemi maketleri yapmaya başladım. O bana verdikleri ilk planı 2 senede yapamazsın demişlerdi. Bütün malzemelerini kendim yapmak şartıyla 2,5 ay gibi kısa bir sürede bitirdim. Ama sabah başlayıp akşam yatana kadar uğraşırdım. Maket gemilerinin her bir parçası için uğraşmak zorundayız çünkü hazır olarak satılmaz bu malzemeler. En küçük parçasıyla dahi bazen 5 dakika, bazense saatlerce uğraşabiliyoruz" diye konuştu.

'EN GÜZEL ZAMAN, EMEKLE GEÇEN ZAMANDIR'

Şu an elinde 20'den fazla gemi maketi olduğunu belirten Pala, "En güzel zaman, emekle geçen zamandır. Sivas´ta bu yaptığım çalışmaları değerlendirmek istiyorum ancak deniz olmadığından belki gemilere bir rağbet olmadığını düşünüyorum. Belki şehir dışına gönderebilirim. Bu benim merakım, hobim ve her detayına kadar biliyorum artık. İnsan istedikten sona yapamayacağı şey yok diye düşünüyorum. İnsan yeter ki istesin, azmin elinden bir şey kurtulmuyor" dedi. DHA-Genel Türkiye-Sivas Arife Defne ARSLANAlperen Yıldız

2021-01-30 08:39:40



