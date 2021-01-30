Naylon poşet ve tepsiler eğlenceleri oldu Sivas’ta etkili olan kar sonrası çocuklar kayak pistine çevirdikleri parkta naylon poşet ve tepsilerle karda kaymanın tadını çıkardı

Sivas’ta etkili olan kar sonrası çocuklar kayak pistine çevirdikleri parkta naylon poşet ve tepsilerle karda kaymanın tadını çıkardı.

Sivas’ta dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sabah saatlerinde etkisini artırdı. Hayatı olumsuz etkileyen kar yağışı kenti beyaza boyarken çocukların ise keyifli anlar yaşamasına sebep oldu. Kent merkezi Pulur Mahallesinde bulunan bir parkı çocuklar kayak pistine çevirdi. Çocuklar ellerine aldıkları naylon poşet ve tepsi gibi araçlarla parka akın etti. Parkta kayak yapan ve kartopu oynayan çocuklar doyasıya eğlendi. Kayak pistine dönüşen park renkli görüntülere sahne oldu.



Minik Kerem’den baraj sevinci

Kayak yapan çocuklardan Mustafa Kerem Duman, “Çok eğleniyoruz tepsileri ve poşetleri aldık kayıyoruz. Arkadaşlarımızda var hep beraber kayıyoruz. Karın yağmasına çok sevindim. İlk bahar geldiğinde karlar eriyecek ve barajlara su dolacak’’ ifadelerini kullandı.

Sevgi Ela Soydan ise, “Karın yağdığı için çok sevindim uzun zamandır yağmadığı için kayamıyorduk şimdi yağdığı için çok eğleniyoruz. Kayarken tepsilerle kızaklarla kayıyoruz’’ dedi.

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