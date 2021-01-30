Sivasspor’da Stiven Mendoza sesleri

DG Sivasspor, Yannick Bolasie’yi Middlesbrough’ya kaptırınca hedefine yeni bir ismi aldı. Kırmızıbeyazlılar Kolombiyalı futbolcu Stiven Mendoza ile yakından ilgileniyor.
Ara transfer döneminde çalışmalarına hız kesmeden devam eden kırmızıbeyazlılarda teknik direktör Rıza Çalımbay, Yannick Bolasie’nin Middlesbrough ile anlaşmasının ardından Fransa Ligue 2 ekiplerinden Amiens’in kanat oyuncusu Stiven Mendoza ile temasa geçti.
İlk olarak menajer aracılığıyla Mendoza ile bir ön görüşme yapan Sivasspor, takıma deneyimli oyuncu Mendoza’yı katmayı hedefliyor. Transferle ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmazken, görüşmelerin devam ettiği öğrenildi.
Kariyeri boyunca 194 maçta 50 gol, 12 asist kaydeden tecrübeli futbolcu, bu sezon Amiens forması ile sahaya çıktığı 11 maçta 4 gol kaydetti.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.