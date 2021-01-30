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Otomobilin motor kısmı alev aldı Sivas’ta park halindeki otomobilin motor kısmında yangın çıktı, itfaiye ekipleri yangını söndürürken o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı

İHA

Otomobilin motor kısmı alev aldı Sivas’ta park halindeki otomobilin motor kısmında yangın çıktı, itfaiye ekipleri yangını söndürürken o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı

Sivas’ta park halindeki otomobilin motor kısmında yangın çıktı, itfaiye ekipleri yangını söndürürken o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Edinilen bilgilere göre olay Kılavuz Mahallesinde meydana geldi. İsa Arslan'a ait park halindeki 58 ABB 055 plakalı Volkswagen marka otomobilin motor kısmı biranda yanmaya başladı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve Sivas Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler yangını söndürdü. Polis yangın ile ilgili inceleme başlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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