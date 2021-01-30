Otomobilin motor kısmında çıkan yangını, itfaiyeciler söndürdü

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SİVAS, (DHA)SİVAS'ta, park halindeki otomobilin motor bölümünde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Bu anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Huzur Mahallesi Emir Paşa Caddesi'nde, park halindeki İsa Arslan'a ait 58 ABB 055 plakalı otomobilin motor kısmından duman çıktığını görenler, itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen Sivas Belediyesi itfaiye ekipleri, yangına hemen müdahale etti. Alevler, kısa sürede söndürülürken, aracın motor kısmı, tamamen yandı. Yangın anı ise cep telefonu kamerası ile görüntülendi.DHA-Güvenlik Türkiye-Sivas Hüsnü Ümit AVCI

2021-01-30 13:26:13



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