Sivas Belediyespor Pekin Köşnek’i kadrosuna kattı

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Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup takımlarından Sivas Belediyespor, Bayburtspor’un kaptanı Pekin Köşnek’i transfer etti.

Sivas Belediyespor’da ara transfer çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda yeşilbeyazlı takım Bayburtspor takım kaptanı Pekin Köşnek’i kadrosuna kattı. 6 numaralı ön libero, yarım sezonluğuna kendisini yeşilbeyazlı renklere bağlayan anlaşmaya imza attı.

Muhsin Yazıcıoğlu Kulüp Tesisleri'nde düzenlenen imza törenine futbolcu Pekin Köşnek’in yanı sıra, Sivas Belediyespor 2. Başkanı Taner Karabal, As Başkan Erol Yıldız ve Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Veske katıldı.

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